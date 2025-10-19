Румен Радев и унгарският президент Тамаш Шуйок отбелязаха Деня на българо-унгарското приятелство в Смолян

Президентът Румен Радев посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок в Смолян по повод Деня на българо-унгарското приятелство.

Двамата държавни глави посетиха къща-музей „Ласло Наги“, където са изложени ръкописи и творби на унгарския поет и преводач Ласло Наги, който е почетен гражданин на Смолян от 1976 година.

По-късно Радев и Шуйок ще бъдат гости на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“, където ще бъде открита изложба и спектакъл, посветени на българо-унгарската дружба.

Президентът Радев пристигна в Смолян с личния си автомобил, придружен от съпругата си Десислава Радева.