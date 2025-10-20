Близо 5 часа от Европрокуратурата проверяваха общината в Пловдив за проект от 2022 – 2023 година

Европрокуратурата бе на проверка в централната сграда на общината в Пловдив и в бившия Партиен дом, където се помещава строителната й дирекция. Това бе причината на входовете на кметството да бъдат спрени бусове на жандармерията още от рано сутринта, съобщи кореспондент на БНР. Малко след 13.30 часа, след близо 5-часова проверка, органите на реда се изтеглиха. Тръгнаха си и проверяващите – с документи.

Европрокуратурата проверява европейски проект на стойност близо 3 млн. лв. с ДДС, от който 59% са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Той е за подобряване на качеството на градските зелени площи и откритите обществени пространства в Пловдив и е реализиран в миналия мандат. По-конкретно става въпрос за ремонт на административната база на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“ на ул. „Даме Груев“.

В съфинансирането му участие имат и „Обединена българска банка“ АД, „Фонд за устойчиви градове“ и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД.

За изпълнител е избрана фирмата „Корект Фактор“, като под решението за това стои подписът на тогавашния заместник-кмет по екологията и здравеопазването Анести Тимчев. В ефира на Радио Пловдив Тимчев заяви, че няма притеснения за проведената обществена поръчка.

Според разследващите управителят и законният представител на договарящото дружество са заподозрени, че са представили фалшифицирана документация със завишени количества и цени. Те твърдят и че бивши служители на община Пловдив са злоупотребили с власт през периода 2022 – 2023 година.