Европрокуратурата разследва община Пловдив за договор за ремонт

Жандармерия нахлу и огради тази сутрин сградата на Община Пловдив. Данните засега са, че тече проверка по линия на Европрокуратурата за проект, реализиран в последния мандат на кмета на града Здравко Димитров (ГЕРБ) за ремонт на административната база на общинските предприятия „Чистота“ и „Градини и паркове“ на ул. „Даме Груев“. Проектът е за около 3 млн. лв. с ДДС.

В момента се извършват обиски в две дирекции – за обществените поръчки и екодирекцията, съобщи обществената телевизия. Служителите, които са работили по тези договори, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на настоящия кмет Костадин Димитров.

Стана ясно още, че около 10:30 ч. зам.-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов е изведен от полицаите.

Подозренията на разследващите са, че парите за ремонтите, които са европейски, не са изхарчени целево, а по други направления.