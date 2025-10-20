РЕГИСТРИРАЙ СЕ
КЗП установи нарушения на Закона за еврото на летище „Васил Левски“

кзп

Днес, 20 октомври, при извършени съвместни проверки на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите на територията на търговски обекти, намиращи се на летище „Васил Левски“ София, са установени нарушения на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

В хода на проверките инспекторите установиха, че има обекти, в които цените на част от стоките са обявени само в лева, без да са обозначени и в евро. Други установени нарушения са неправилно превалутиране от левове в евро, както и изписване на цените и валутите с различен шрифт.

Съставени са констативни протоколи, като за извършените нарушения законът предвижда налагане на санкции от 400 до 7000 лева.

При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лева. Комисията за защита на потребителите продължава да следи за стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България и отново призовава търговците за добросъвестно изпълнение на вменените им задължения.

