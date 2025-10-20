„Без крале“: Улицата срещу короната

Милиони американци излязоха по улиците в събота, за да протестират срещу политиката на президента Доналд Тръмп. От Ню Йорк до Лос Анджелис, от малките градове в Средния запад до университетските кампуси на североизток, милиони хора подкрепиха инициативата „Ден без крале“.

Съобщенията за над 2 600 демонстрации в 50 щата са показателни – недоволството срещу администрацията на Тръмп вече не е просто епизодичен изблик на негодувание на шепа либерали, а устойчиво движение с ясно послание, че „Съединените щати не са монархия“.

Организаторите предупредиха, че САЩ навлизат в период на опасна концентрация на власт и президентът все повече си позволява да действа над закона, а не чрез него. Други обвинения са, че застрашава изборите и премахва социални и екологични цели. Но може би най-силното в тези протести не бе списъкът с критики, а символиката. Хора с различни убеждения, социален статус и етническа принадлежност се обявиха срещу авторитарното управление.

Отговорът от Белия дом дойде в обичайния стил на Тръмп – с шоу и провокации. Президентът публикува в социалната си мрежа „Трут соушъл“ два видеоклипа. В единия е изобразен като монарх с корона, мантия и меч, пред когото коленичат опоненти като Нанси Пелоси и Чък Шумър. Във втория „Крал Тръмп“ лети над „Таймс Скуеър“ и излива фекалии върху протестиращите.

Така демонстрациите срещу държавния глава родиха политически театър от ново поколение. Той е комбинация от мем-култура, дезинформация и самореклама. Тръмп отдавна превърна подигравката в политическо оръжие, а сега използва изкуствения интелект като безценен инструмент.

Макар президентът публично да твърди, че „не е крал“, образът, която сам си изгражда, е именно такъв. Той превръща институциите в декор за представленията си, а противниците си – в статисти.

Протестите сега идват в момент, когато Вашингтон е парализиран от спиране на работата на правителството, а отношенията между Тръмп и Конгреса достигнаха ново дъно.

В края на септември кабинетът на САЩ спря работа за първи път от шест години, след като Конгресът не постигна консенсус за бюджета. Ако не бъде приет бюджет, правителството и държавната администрация остават без средства и ще се наложи замразяване на разходите. Институциите, чиято дейност не се смята за съществена, ще трябва да затворят врати за неопределен период от време и да пуснат служителите си в неплатен отпуск.

Първата вълна от протести „Без крале“ се състоя през юни, преди военния парад по повод 250-тата годишнина на американската армия. Някои решиха, че Тръмп се е опитал да отвлече вниманието със зрелища от напредващата милитаризация на държавния апарат. През октомври недоволството ескалира и тогава в Чикаго и Портланд бе разположена Националната гвардия. Протестиращите заявиха, че тези действия размиват границата между гражданското и военното управление.

Администрацията на Тръмп омаловажи мащаба на недоволството. Говорителка на Белия дом дори саркастично отбеляза „Плачете, либерали!“. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън нарече протестите „митинг на омразата към Америка“, а други републиканци ги описаха като „комунистически“ и „антикапиталистически“.

През уикенда вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на отбраната Пит Хегсет пък демонстрираха военна мощ в Калифорния. Те присъстваха на учения на морската пехота близо до автомагистралата, която свързва Лос Анджелис и Сан Диего. По време на стрелби избухна снаряд и рани охраната от кортежа на вицепрезидента. Властите в щата се възмутиха от наглостта на двамата и обясниха, че изключително рядко се провеждат бойни стрелби или учения с използване на взривни устройства над действащи магистрали.

Според анализатори „Без крале“ не е просто протест срещу Доналд Тръмп, а срещу политическата култура, в която властта се възприема като притежание, а не като отговорност. Милиони хора излязоха на улицата, за да напомнят, че в реалността, извън майсторството на изкуствения интелект, никой не стои над закона, дори сам да си поставя корона на главата.

Демокрацията не е шоу, колкото и да е атрактивен шоуменът. Ако Тръмп продължи да се държи като монарх, протестите може да станат доста по-многобройни и сериозно да разклатят трона му.