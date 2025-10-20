NVIDIA и TSMC произвеждат първия AI чип Blackwell в САЩ

Изкуственият интелект поставя началото на нова индустриална ера, а NVIDIA и TSMC обединяват усилия за изграждане на инфраструктурата, която ще я задвижи. Основателят на NVIDIA Дженсън Хуанг посети завода на TSMC в Аризона, за да отпразнува първата произведена в САЩ „вафла“ (wafer) Blackwell – символ на началото на серийното производство на новото поколение AI чипове.

Дженсън Хуанг подчерта, че това е първият път в съвременната история, когато водещ чип се произвежда на американска земя, което е стъпка към укрепване на веригите за доставки и засилване на ролята на САЩ в ерата на изкуствения интелект.

TSMC Arizona ще произвежда 2 nm, 3nm и четиринанометрови чипове, необходими за приложения в AI, телекомуникациите и високопроизводителните изчисления.

Новият етап в партньорството между NVIDIA и TSMC цели да върне ключовото производство в Америка и да затвърди лидерството на страната в технологиите на бъдещето.