Посредниците засилват дипломацията след разклатеното примирие в Газа

Трима души загинаха при израелски обстрел близо до линията на прекратяване на огъня в Газа в понеделник, съобщиха медици, цитирани от „Ройтерс“. Това се случва, докато се чакат отново американските и арабските посредници да засилят усилията за постигане на мир, след като те вече веднъж помогнаха за възстановяването на спокойствието в анклава след ден интензивни бомбардировки, при които загинаха най-малко 28 души.

От израелска страна обявиха, че са започнали ударите в анклава в неделя в отговор на палестинска атака, при която са били убити двама войници, намиращи се в зоната на договорената линия на разполагане в Рафах, в южната част на Газа. Израел определи убийството им като крещящо нарушение на примирието от страна на „Хамас“.

Според източници на „Ройтерс“, въпреки многократните агресивни прояви през седмицата, в която беше договорено примирието, се очаква, че американските пратеници Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Кушнер ще настояват да се пристъпи и към началото на втората фаза от плана за примирие.

Но инцидентът този понеделник, в предградието на град Газа „Туфа“ – беше последният по „жълтата линия“, поставяща граница, откъдето трябва да започне изтеглянето на израелските военни в Газа, и разпали нови страхове сред жителите на Газа.

Местните здравни власти съобщиха, че от израелски танк е бил открит огън, при което са загинали трима души. Израелските военни заявиха, че са стреляли по бойци, преминали жълтата линия, тъй като представлявали заплаха.

Жителите на град Газа твърдят, че са объркани и не знаят точно къде минава линията, тъй като има електронни карти, но маркировка реално не е поставена на голямата част от маршрута.

„Целият район е в руини. Видяхме картите, но не можем да кажем къде са тези линии“, призна 50-годишният Самир, живеещ в Туфа.

Израелските военни публикуваха в понеделник видео, на което се виждат булдозери, теглещи жълти блокове, които да маркират линията.

И Израел, и „Хамас“ заявиха, че остават ангажирани с прекратяването на огъня, независимо че е било нарушено в неделя. Въоръженото крило на „Хамас“ обяви, че не е било информирано за сблъсъците в Рафах и не е било в контакт с тамошните групи от март.

„Хамас“ подробно описа поредицата от нарушения, извършени от Тел Авив, при които според групировката именно представители на израелската армия са убили 46 души и са спрели доставките на основни продукти до анклава. В същото време от израелската агенция за военна помощ COGAT обявиха, че конвоите с помощи ще продължат да влизат в анклава.

Граничният пункт при Рафах между Газа и Египет ще остане затворен, съобщава „Ройтерс“.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на огъня, за което е посредничил, между Израел и „Хамас“, все още е в сила. Пред репортери на борда на Air Force One той допусна, че вероятно ръководството на „Хамас“ няма нищо общо с извършените нарушения.

От друга страна Израел едва ли ще приеме да има голям напредък в преговорите, докато не му бъдат върнати телата на загиналите заложници. Смята се, че „Хамас“ е в състояние незабавно да предаде до шест тела от 16-те, които все още са в Газа.

Междувременно също днес Египет ще бъде домакин на разговори в Кайро с Халил Ал-Хая, изгнаническият лидер на „Хамас“ в Газа. Очаква се с него да бъдат обсъдени последващи действия по прилагането на договореностите за прекратяването на огъня.

Палестински служител, близък до преговорите, заяви, че делегацията в Кайро ще обсъди начини за ускоряване на формирането на технократски орган, който да управлява Газа без представителството на „Хамас“.

Наблюдатели припомнят, че Израел винаги е настоявал групировката „Хамас“ да бъде изгонена от анклава и разоръжена. „Хамас“ и другите съюзнически фракции обаче отхвърлят всякакво чуждестранно управление на Газа, нещо, което е предвидено в 20-точковия план на Тръмп.

Тъй като примирието все още е несигурно, жителите на Газа се страхуват от ново насилие.

В интервю за предаването „60 минути“ по CBS Джаред Кушнер обяви, че 20-точковият мирен план зависи от това дали Израел и участващите международни партньори ще могат да предложат „жизнеспособна алтернатива“.

„Ако успеят, „Хамас“ ще бъде победен и Газа няма да бъде заплаха за Израел в бъдеще“, смята Кушнер.