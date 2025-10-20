РЕГИСТРИРАЙ СЕ
БФБ планира да изплати 6-месечен дивидент за 2025 година

“Българска фондова борса” АД планира да разпредели част от нетната печалба за първото полугодие на тази година и да изплати 6-месечен дивидент. Решение за това ще се вземе от извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 25 ноември.

Положителният финансов резултат между януари и юни е в размер на 17 127 000 лева. От него сума от 16 600 000 лева да се разпредели като междинен дивидент на акционерите, съответно по 1.26 лева на акция, уточняват от “Българска фондова борса”.

Преди това общото събрание ще трябва да приеме 6-месечен финансов отчет на борсовия оператор за първото полугодие на 2025 година.

Припомняме, че сума в размер на 5 971 846.83 лева от нетната печалба за 2024 г. беше разпределена като дивидент акционерите на „Българска фондова борса“ АД, или по 0.45 лв. на всяка акция.

