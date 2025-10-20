РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Акциите на американските компании за редкоземни метали с рекордни върхове

зала на фондова борса акции пари зарчета Reddit оборот

Акциите на американските компании за редкоземни метали достигнаха рекордни върхове. Това се случва на фона на усилията на Доналд Тръмп да отслаби контрола на Китай върху доставките на критични минерали, според Financial Times

Цените на акциите на американските компании MP Materials, USA Rare Earth и австралийската Lynas са се удвоили тази година. Цените на акциите на други производители на метали, включително добив на литий, кобалт и германий, също се покачват.

Администрацията на САЩ възнамерява да създаде стратегически минерален резерв,

за да сложи край на зависимостта от доставки от Китай. За да постигне тази цел, правителството на САЩ инвестира не само в американски производители, но и в канадски минни компании. 

Миналия месец бяха обявени държавни инвестиции в Lithium Americas и Trilogy Metals. Оттогава цените на акциите на тези компании са се удвоили и утроили съответно.

В началото на октомври Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще наложат 100% мита върху стоки от Китай,

в допълнение към действащите в момента, считано от 1 ноември. Президентът Тръмп определи това като отговор на мярката на китайските власти за затягане на контрола върху износа на редкоземни метали

Ден преди това американският президент обяви, че няма да налага мита, докато не се проведат преговори с китайския президент Си Дзинпин, насрочени за няколко седмици.

