РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

БУЛСТРАД с две награди от NEXT DIFI AWARDS 2025

БУЛСТРАД С ДВЕ НАГРАДИ ОТ NEXT DIFI AWARDS 2025

На официалната церемония по връчването на второто издание на наградите NEXT DIFI AWARDS, проведена на 16 октомври 2025 г. в хотел Crowne Plaza, бяха отличени организации, които движат прогреса във финансовия и финансово-технологичния сектор в България.

ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” получи две престижни награди в категориите:

  • Клиентско изживяване“ – за Bulstrad Ready, мобилно приложение, което дигитализира процеса на завеждане на щети по Каско и Имущество – изцяло онлайн. Приложението създава нов стандарт за ефективност, прозрачност и положително клиентско преживяване.
  • „Иновативен проект / инициатива“ – за проекта „Малки великани“, национална верига ученически турнири по детски волейбол, насърчаваща активния и здравословен начин на живот сред децата.

Наградите бяха връчени на Цанко Кръстев, директор „Маркетинг, връзки с обществеността и прокюрмънт“ в БУЛСТРАД.

„Тези отличия са признание за усилията на целия екип на БУЛСТРАД и потвърждение, че вървим в правилната посока.
Благодаря за наградите — те ще ни мотивират да продължаваме напред“, сподели Цанко Кръстев.

Наградите NEXT DIFI AWARDS отличават най-добрите примери за дигитална трансформация, иновации и устойчиво развитие в сектора на финансите и застраховането.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли изискването за уседналост при кандидатстване в първи клас да се уеднакви с наредбата за прием в детските градини?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени