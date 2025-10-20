Вносните мита на Тръмп повишиха цените на кафето в САЩ

Налагането на вносни тарифи върху стоки от десетки държави от администрацията на Доналд Тръмп доведе до рязко увеличение на цената на чаша кафе в Съединените щати, съобщава CNN.

Според Националната асоциация за кафе, Съединените щати задоволяват почти цялото си вътрешно търсене на кафе чрез внос. Основните източници на кафе са Бразилия, Колумбия и Виетнам.

През юли и трите страни бяха добавени към списъка на държавите, върху чиито стоки президентът Тръмп наложи повишени вносни тарифи. Колумбия беше „наказана“ с 10% надбавка, Виетнам – с 20% надбавка, а Бразилия – с 50% надбавка. Пратките от Бразилия представляват 30.7% от всички доставки на кафе в САЩ, Колумбия – още 18.3%, а Виетнам – 6.6 процента.

В резултат на действията на администрацията на Тръмп, цените на дребно на кафето в страната скочиха с почти 21% през август в сравнение с миналата година. Толкова рязко покачване на цените на кафето в Съединените щати не е наблюдавано от 1997 година.

Цените в кафенетата са се увеличили с 0.10 долара в сравнение с август 2024 година. Средната цена за чаша кафе в цялата страна вече е 3.52 долара, като най-скъпата е във Вашингтон – 4.21 долара.