Проблем в облачните услуги на Amazon прекъсна достъпа до Zoom, Roblox и много други онлайн платформи

Проблем в услугите на Amazon Web Services (AWS) предизвиква сериозни нарушения по целия свят. Услугата предоставя отдалечени изчислителни ресурси на множество правителства, университети и компании, включително и на The Associated Press.

На уебсайта DownDetector, който следи онлайн прекъсванията, потребители съобщават за проблеми с Snapchat, Roblox, Fortnite, онлайн брокера Robinhood, приложението на McDonald’s и много други услуги.

Amazon Web Services съобщи на страницата си за актуализации, че услугите в източния регион на САЩ са засегнати и инженерите работят, за да разберат каква е причината за проблема.

Сред клиентите на AWS са някои от най-големите компании и организации в света.

