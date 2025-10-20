РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Проблем в облачните услуги на Amazon прекъсна достъпа до Zoom, Roblox и много други онлайн платформи

Amazon планира съкращения на 15% от корпоративния персонал

Проблем в услугите на Amazon Web Services (AWS) предизвиква сериозни нарушения по целия свят. Услугата предоставя отдалечени изчислителни ресурси на множество правителства, университети и компании, включително и на The Associated Press.

На уебсайта DownDetector, който следи онлайн прекъсванията, потребители съобщават за проблеми с Snapchat, Roblox, Fortnite, онлайн брокера Robinhood, приложението на McDonald’s и много други услуги.

Amazon Web Services съобщи на страницата си за актуализации, че услугите в източния регион на САЩ са засегнати и инженерите работят, за да разберат каква е причината за проблема.

Сред клиентите на AWS са някои от най-големите компании и организации в света.

Четете още: Amazon планира съкращения на 15% от корпоративния персонал

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли изискването за уседналост при кандидатстване в първи клас да се уеднакви с наредбата за прием в детските градини?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени