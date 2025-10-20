Адв. Виктор Гугушев, назначен за почетен консул на Румъния

Почетно консулство на Румъния със седалище в град Русе беше открито на 17 октомври. По време на официалната церемония адв. Виктор Гугушев получи консулски патент и екзекватура, с което пое функциите на почетен консул.

Събитието уважиха посланиците на двете страни – Н.Пр. Бръндуша Предеску, посланик на България в Румъния и Н.Пр. Радко Влайков, посланик на България в Румъния, кметът на Община Русе – Пенчо Милков, областният управител – Драгомир Драганов, представители на дипломатическия корпус, бизнеса и медиите от двете страни на Дунава.

Откриването на новото Почетно консулство е важна стъпка в партньорството и свързаността на двете страни, особено в контекста на приемането им в Шенгенското пространство, което представя още по-широки перспективи за свободно движение, бизнес развитие и културен обмен.

Новото Почетно консулство е първото открито в Русе на страна от ЕС. Посланик Предеску изказа задоволството си, че негово седалище е тъкмо дунавския град, който по думите й е: „Средището, където властите, институциите, но и гражданите от двата бряга на Дунава са най-близо едни до други“ и „входна врата за влизане едни към други“. Както тя, така и кметът на Русе – Пенчо Милков, изказаха готовността за постоянна подкрепа и сътрудничество на представляваните от тях институции към консулството.

Приемайки назначението си, новият почетен консул – адв. Виктор Гугушев акцентира, че откриването на консулството е исторически момент, продиктуван от ключовата за региона динамика между двете държави. За Румъния страната ни е пети по ред външнотърговски партньор, а за България северната ни съседка е втори най-голям външнотърговски партньор. След приемането в Шенген, икономическите, търговските и социалните контакти между двете трябва да бъдат улеснявани и насърчавани все по-решително.

В работата си до момента адв. Виктор Гугушев демонстрира силна ангажираност с подкрепата на икономическия растеж и сътрудничеството между България и Румъния. Резултатните му усилия за засилване на регионалната свързаност са международно признати и от 2023 г. той е избран за председател на Управителния съвет на Българо-румънската търговска камара. Винаги е бил активно ангажиран с инициативи за професионалното развитие на младите хора, както в правната сфера, така и извън нея.

Дейността на Почетното консулство ще се фокусира върху представителство на икономическите интереси на румънски фирми в окръга на Почетното консулство в България, както и на български компании от окръга в Румъния, услуги за румънски граждани, заинтересовани лица и инвеститори, насърчаване на икономическите отношения и развитие на културни и образователни инициативи.