Испания настоява ЕС да прекрати смяната на часовото време

Министър-председателят на Испания Педро Санчес обяви, че страната му ще настоява Брюксел да изпълни обещанието си и Европейският съюз отново да разгледа замразеното предложение за прекратяване на сезонната смяна на часовото време.

„Във всички проучвания, проведени сред испанци и европейци, мнозинството се обявява против промяната на часа. Освен това има достатъчно научни доказателства, че мярката почти не спомага за енергоспестяване, а оказва отрицателно влияние върху здравето и живота на хората“, казва Санчес във видео, публикувано в социалната мрежа X.

Този въпрос не бе включен в дневния ред на заседанието на министрите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката в Люксембург, но при пристигането си испанският държавен секретар по енергетиката Хуан Гроисард обяви, че е поискал това да стане.

Според представители на северноевропейски страни, включително Финландия и Полша, смяната на времето има негативно отражение върху физическото и психическото здраве на около 20% от населението на Европа. В общественото допитване на Европейската комисия от 2018 г. 84% от 6,4 милиона участници са се обявили за прекратяване на лятното часово време.

Сезонното преместване на часовниците в Европа е въведено за първи път по време на Първата световна война с цел икономия на въглища, но е изоставено след края ѝ. По време на Втората световна война и след нефтената криза от 70-те години то отново е възстановено.

От 1980-та Европейските общности въвеждат първата си директива, която уеднаквява времевите режими в държавите-членки, за да се осигури синхрон в транспорта и търговията. Сегашните правила, действащи от 2001 г., предвиждат страните от ЕС да преместват часовниците с един час напред в последната неделя на март и с един час назад в последната неделя на октомври.