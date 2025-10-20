От "ДПС-Ново начало" обърнаха палачинката, с призив да се осигурят служебни коли за администрацията на президента

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От „ДПС-Ново начало“ обърнаха палачинката – искат да се осигурят служебни коли за администрацията на президента

След като Народното събрание прие промените в Закона за НСО, с които отпадна функцията да се осигурява транспортно дейността на администрацията на държавния глава, сега от ДПС-„Ново начало“ настояват с писмо, изпратено до финансовия министър Теменужка Петкова, да се купят автомобили за президентската администрация. Това съобщават от пресцентъра на партията.

ДПС-„Ново начало“ отбелязва, че с измененията в закона президентската институция е останала без автопарк. Ето защо изисква спешни и координирани действия.

“Съветниците и секретарите на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата и агенциите. Те също трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията“, пише още в позицията. В нея се допълва, че не персоната, която я представлява (Румен Радев) е важна.

Припомняме, че вчера (19 октомври) Румен Радев пристигна с личния си автомобил в Смолян, за да посрещне унгарския си колега Тамаш Шуйок.

От ДПС-НН не пропуснаха да коментират действията на Радев, като ги определиха като “евтини ПР-номера”.

“Опаковането на това действие като акт на съпричастност към служителите е откровена демагогия и лицемерие”, коментират от политическата формация.

