Неврохирургът проф. Николай Габровски бе отличен с „Лекар на годината 2025“

На специална церемония в Националния исторически музей със Златен приз „Лекар на годината 2025“ беше отличен проф. Николай Габровски. Наградата му бе връчена от вицепрезидента Илияна Йотова.

Той получава наградата, след като комисия от представители на ръководството на Българския лекарски съюз е разгледало всички номинации, подавани от регионалните лекарски колегии, от дружествата по специалност, от лечебни заведения, отделения, отделни лекари и пациенти в периода от 26 август до 30 септември.

Проф. д-р Николай Габровски е началник на Клиниката по неврохирургия и заместник-директор по медицинската дейност на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“. Той е и член-кореспондент на Българската академия на науките и е едно от най-ярките имена в съвременната българска медицина.

Проф. Габровски оглавява Българското дружество по неврохирургия от 2018 г. до октомври 2025 година. През 2022 г. е избран за първи ръководител на Работната група по нововъзникващи технологии и иновации към Европейската асоциация на неврохирургичните дружества, а съвсем отскоро е определен и за член на нейния Изпълнителен комитет и ковчежник на организацията.

Под неговото председателство през 2024 г. София стана домакин на 24-ия Европейски конгрес по неврохирургия, който се проведе за първи път в България и събра близо 2000 специалисти от 89 държави.

Под ръководството на проф. Габровски Клиниката по неврохирургия в „Н.И. Пирогов“ се превърна в референтен център за роботизирана спинална хирургия и обучителна база за неврохирурзи от цяла Европа.

От септември 2024 г. проф. Николай Габровски е и председател на фондация „Съвет за мозъчно здраве“. Нейната мисия е по-добро качество на живот на хората с мозъчни заболявания.