Преговорите за преформатиране на властта ще се проведат днес

В следващите часове ще се проведат преговорите между премиера Росен Желязков, представители от ГЕРБ, „Има такъв народ“ и БСП за преформатирането на властта. Разговорите трябваше да се водят вчера, но бяха отложени.

Не е време за избори, заяви министър-председателят в петък на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове.

Желязков коментира, че е нужно стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент за дълъг политически период, за да могат да се посрещнат всички предстоящи предизвикателства. Премиерът отбеляза още, че е важно да има ясна политическа отговорност, която да не е пропорционална, а да е еднаква за всички.

В края на миналата седмица, веднага след частичните общински избори в Пазарджик, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов емоционално заяви, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи от всички в управлението.

През днешния ден се очаква и отговорът на БСП и „Има такъв народ“ дали са склонни да приемат официализиране на ролята на „Ново начало“ на Делян Пеевски във властта. До момента от левицата не са изказвали възражения по това предложение, а партията на Слави Трифонов мълчи по темата вече цяла седмица.

В понеделник, 18 октомври, лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски обяви, че е говорил с премиера и е потвърдил подкрепата си за пълен четиригодишен мандат на кабинета „Желязков“. „Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България“, каза още Пеевски по повод предстоящите разговори в коалиционния Съвет за съвместно управление (ССУ) между ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“.

Междувременно кабинетът „Желязков“ се събира на правителствено заседание от 10.00 часа. Миналата седмица, веднага след изявлението на лидера на ГЕРБ, от пресцентъра на Министерския съвет обявиха, че редовното заседание се отменя. В дневния ред са заложени общо 35 точки.