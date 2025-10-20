Пеевски е провел среща с премиера, обяви се за пълен мандат на кабинета „Желязков“

Тази сутрин лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски и премиерът Росен Желязков са провели среща. При разговора им Пеевски е потвърдил „позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората„. Това съобщи във „Фейсбук“ пресцентърът на партията.

„Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България“, казва още Пеевски по повод предстоящите разговори в коалиционния Съвет за съвместно управление (ССУ) на ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“.

Миналата седмица лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че присъединяването на Пеевски към управляващата коалиция е единственият вариант за парламентарно мнозинство. Алтернативата според него е нови предсрочни избори. В тази връзка, той възложи на министър-председателя Желязков да проведе преговори с БСП и „Има такъв народ“ по въпроса. От „Позитано“ 20 дадоха да се разбере, че са готови на всякакви варианти, само и само да бъде опазено общото управление. От партията на Слави Трифонов обаче и до момента мълчат по темата.