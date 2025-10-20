РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Очаква се съгласие по 19-я пакет санкции срещу Русия до края на седмицата

ЕС отпуска рекордни 25 милиарда евро за Украйна през 2025 година

Върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас очаква 19-ият пакет от санкции срещу Русия да бъде договорен до срещата на върха на ЕС на 23 октомври. Тя заяви, че ЕС ще следи отблизо предстоящата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

„Бих искала Зеленски да се срещне с Путин, защото те са тези, които трябва да постигнат споразумение“, каза Калас преди срещата на външните министри на ЕС в Брюксел. „Путин и Тръмп се срещат, да видим какво ще излезе от тази среща.“

Представителят на ЕС добави, че

европейските страни все още не са се споразумели за нов заем за Украйна,

обезпечен със замразени руски активи. „Постигнахме голям напредък, но все още не сме постигнали споразумение… Това е сериозен процес; трябва да постигнем общо решение“, уточни Калас.

Новият пакет от санкции включва забрана за внос на руски втечнен природен газ от 1 януари 2027 година.

Европейският съюз предлага също така да се включат в черен списък още 118 танкера, които правителствата считат за част от „сенчестия флот“ на Русия, и да се забранят сделките с „Роснефт“ и „Газпром нефт“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли изискването за уседналост при кандидатстване в първи клас да се уеднакви с наредбата за прием в детските градини?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени