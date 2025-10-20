Очаква се съгласие по 19-я пакет санкции срещу Русия до края на седмицата

Върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас очаква 19-ият пакет от санкции срещу Русия да бъде договорен до срещата на върха на ЕС на 23 октомври. Тя заяви, че ЕС ще следи отблизо предстоящата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

„Бих искала Зеленски да се срещне с Путин, защото те са тези, които трябва да постигнат споразумение“, каза Калас преди срещата на външните министри на ЕС в Брюксел. „Путин и Тръмп се срещат, да видим какво ще излезе от тази среща.“

Представителят на ЕС добави, че

европейските страни все още не са се споразумели за нов заем за Украйна,

обезпечен със замразени руски активи. „Постигнахме голям напредък, но все още не сме постигнали споразумение… Това е сериозен процес; трябва да постигнем общо решение“, уточни Калас.

Новият пакет от санкции включва забрана за внос на руски втечнен природен газ от 1 януари 2027 година.

Европейският съюз предлага също така да се включат в черен списък още 118 танкера, които правителствата считат за част от „сенчестия флот“ на Русия, и да се забранят сделките с „Роснефт“ и „Газпром нефт“.