Премиерът Росен Желязков започва преговори с БСП и ИТН за преформатирането във властта

Очаква се днес да се проведат преговори между премиера Росен Желязков, представители от ГЕРБ, „Има такъв народ“ и БСП за преформатирането на властта. Не е време за избори, заяви министър-председателят в петък на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове.

Желязков коментира, че е нужно стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент за дълъг политически период, за да могат да се посрещнат всички предстоящи предизвикателства. Премиерът отбеляза още, че е важно да има ясна политическа отговорност, която да не е пропорционална, а да е еднаква за всички.

Днес се очаква отговорът на БСП и „Има такъв народ“ дали са склонни да приемат официализиране на ролята на „Ново начало“ на Делян Пеевски във властта. До момента от левицата не са изказвали възражения по това предложение, а партията на Слави Трифонов все още запазва мълчание по темата.