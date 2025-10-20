Диетолози разкриват най-добрата напитка за метаболитно здраве

Метаболитното здраве е способността на тялото да обработва хранителните вещества и да поддържа равновесие в ключови системи – кръвна захар, кръвно налягане и холестерол. Доброто метаболитно здраве намалява риска от хронични заболявания като диабет и сърдечносъдови болести.

Сред множеството храни и напитки, които влияят върху него, една се откроява – сокът от нар. Ето защо експертите го смятат за най-добрия избор да го включите в ежедневието си.

Богат на антиоксиданти

Нарът дължи своя наситено рубинен цвят и здравословни ползи на високото съдържание на антиоксиданти.

„Сокът му е особено богат на полифеноли – флавоноиди като антоцианини и елагова киселина,“ казва диетологът Саманта ДеВито.

Тези съединения действат като „защитници“ в организма – неутрализират свободните радикали, които увреждат клетките и водят до хронични заболявания и метаболитни нарушения.

В комбинация със здравословен начин на живот – балансирано хранене, физическа активност, добър сън и нисък стрес – антиоксидантите намаляват възпалението и подпомагат баланса на кръвната захар, холестерола и кръвното налягане.

Полезен за червата

Здравето на червата е тясно свързано с метаболизма – влияе на апетита, кръвната захар и възпаленията.

„Полифенолите в нара действат като пребиотици, които подхранват полезните бактерии и стимулират образуването на късоверижни мастни киселини – вещества, намаляващи възпалението,“ обяснява ДеВито.

Изследвания показват, че сокът от нар може да увеличи полезните бактерии като Bifidobacterium и Lactobacillus, като същевременно ограничава нежеланите щамове.

Подпомага контрола на кръвната захар

Способността на тялото да поддържа стабилна кръвна захар е основен елемент на метаболитното здраве.

Сокът от нар може леко да подобри нивата на глюкоза и инсулинова чувствителност, според проучвания.

Здравословната чревна флора, подпомогната от полифенолите, също влияе положително на апетита, инсулина и метаболизма.

Поддържа здраво сърце

Сърдечното и метаболитното здраве са тясно свързани.

„Приемът на сок от нар е свързан с по-ниско кръвно налягане и подобрена функция на кръвоносните съдове,“ казва ДеВито.

Някои изследвания отчитат и намаляване на „лошия“ LDL холестерол и покачване на „добрия“ HDL. Макар ефектът да е умерен, той допринася за по-здраво сърце и по-добър метаболизъм.

