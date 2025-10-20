Според Борис Бонев се подготвя концесия на „Топлофикация-София“

Председателят на групата на „Спаси София“ Борис Бонев обяви в ефира на БНР, че една от опциите за справяне с кризата в „Топлофикация София“ е отдаването й на концесия. Това обаче неминуемо ще върви с повишаване на цената на услугата. Освен това според Бонев имало слухове, че дружеството ще отиде чрез подставени лица при Христо Ковачки. Общинският съветник припомни и че ръководството на „Топлофикация-София“ беше избрано без конкурс от икономическото мнозинство в Столичния общински съвет преди година и половина.

Бонев прогнозира, че икономическото мнозинство в Столичния общински съвет в един момент ще се притече на помощ на „Топлофикация“, като каже, че трябва да бъде изтеглен спешен многомилионен заем – 600-700 милиона и той ще е от Българската банка за развитие (ББР), за която общинският съветник коментира, че е известна като „банката на Пеевски“ .

Бонев припомни, че ББР е била допълнително капитализирана с 4 милиарда лева само преди месец и половина. Освен това тя, заедно с Енергийния системен оператор, създала и собствено дружество за изкупуване на енергийни вземания.

Председателят на „Спаси София“ предупреди, че при варианта – теглене на заем от ББР парите няма да отидат за ремонт на мрежата, а ще бъдат за т.нар. когенерационни мощности. Според него да се инвестира в когенерационни мощности, вместо да се запушат тръбите, е пълно безумие, но по думите му именно това да се подготвяло, защото, когато заравяш нещо под земята, е много по лесно да крадеш.

Общинският съветник алармира и че ако „Топлофикация-София“ фалира, а тя, по думите му е в колапс в момента – и технически, и финансов, то икономическият ефект за държавата ще е тотално завличане на „Булгаргаз“, а ако това се случи, то той ще завлече и Българския енергиен холдинг, т.е. на цялата енергийна система на държавата.

Според Бонев има полезен ход и той е да се направи технически одит на състоянието на дружеството и ако ще се тегли заем, той да е само за инвестиции в мрежата – подмяна на тръби. Освен това той настоява заемът да бъде управляван от международна институция – Световната банка или Европейската банка за възстановяване и развитие, тъй като така Столичната община да бъде гарант за заема за „Топлофикация“ и да не се стига до покачване на цените.