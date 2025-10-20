L’Oreal придоби права за производство на козметика Gucci за 4 млрд. евро

Френският холдинг за луксозни стоки Kering сключи стратегическо партньорство с производителя на парфюми и козметика L’Oreal. Като част от споразумението, L’Oreal ще придобие козметичното подразделение на Kering – Creed.

Освен това, L’Oreal ще получи ексклузивни права за следващите 50 години за производство на марки парфюми и козметика, собственост на Kering. Те ще включват продукти на Gucci, Balenciaga и Bottega Veneta. Сделката е на стойност 4 милиарда евро.

Kering стартира своето козметично подразделение през 2023 г.,

залагайки на продължаващия растеж на световното търсене на козметика. Същата година холдингът придоби парфюмерийната марка Creed.

По това време обаче ключовите подразделения на Kering – Gucci и Saint Laurent – ​​бяха изправени пред предизвикателства.

В резултат на това френският холдинг започна да изпитва сериозни финансови проблеми и дълговете му към 30 юни тази година вече достигнаха 11 милиарда долара. Това принуди новия изпълнителен директор на холдинга Лука де Мео да продаде козметичното подразделение.