8 причини да ядете повече цитрусови плодове

Портокали, грейпфрути, лимони, лайм и други цитрусови плодове съдържат хранителни вещества, които подпомагат имунната система, сърцето и храносмилането.

С ярките си цветове, сочната си вътрешност и сладко-киселия вкус, цитрусовите плодове се харесват на хора от всички възрасти. Но те също така са пълни с полезни хранителни вещества, от които тялото се нуждае.

Регистрираният диетолог Джулия Зумпано (Julia Zumpano, RD, LD) обяснява какво прави цитрусовите плодове толкова здравословни и как да ги консумирате, за да извлечете максимална полза.

Видове цитрусови плодове

Всички цитрусови плодове принадлежат към семейство Rutaceae. Те имат сочна, често кисела вътрешност, защитена от дебела, грапава кора. Етеричните масла в кората придават на всеки плод характерен свеж аромат.

Най-популярните цитрусови плодове са:

Грейпфрут

Лимон

Лайм

Портокал

Мандарина

Юзу

Осем ползи от цитрусовите плодове

Освен че са вкусна закуска, цитрусовите плодове са пълни с полезни вещества за тялото ви.

1. Подпомагат силната имунна система

Цитрусовите плодове са едни от най-добрите естествени източници на витамин C — жизненоважно хранително вещество, което помага на тялото да предотвратява и да се възстановява от болести и наранявания.

Витамин C е мощен антиоксидант, който защитава клетките от вредни свободни радикали и възпаления, като по този начин намалява риска от хронични заболявания.

Той също така:

Подсилва имунната система

Подпомага усвояването на желязо

Защитава зрението

Подкрепя производството на колаген (важен за зарастването на рани)

„Можете да получите почти цялото си дневно количество витамин C само от един портокал или грейпфрут,“ казва Зумпано.

2. Може да помогнат за предотвратяване на хронични заболявания

Цитрусовите плодове съдържат флавоноиди и други растителни съединения с противовъзпалителни свойства. Проучванията показват, че флавоноидите могат да помогнат за намаляване на риска от рак, затлъстяване и неврологични заболявания.

3. Подобряват здравето на червата

Цитрусите са богати на разтворими и неразтворими фибри, които са важни за здравословна чревна микрофлора и редовно храносмилане.

Разтворимите фибри подхранват добрите бактерии в червата и подобряват усвояването на хранителни вещества.

Неразтворимите фибри увеличават обема на изпражненията и предотвратяват запек.

Фибрите също помагат за:

Намаляване на глада и приема на калории

Подобряване на нивата на холестерола и кръвната захар

Подкрепа на сърдечното здраве

Важно: За да получите фибрите, трябва да ядете целия плод – не само сока.

4. Защитават сърцето

Цитрусите са основен елемент в средиземноморската диета, защото съдържат полезни вещества като:

Фолат – предотвратява натрупването на плаки в артериите

Флавоноиди – намаляват възпалението и кръвното налягане

Калий – регулира кръвното налягане и подпомага сърдечния ритъм

5. Дават стабилна енергия

Цитрусовите плодове имат ниски стойности на гликемичния индекс (GI), което означава, че захарите им се освобождават бавно в кръвта. Това осигурява постоянна енергия без рязко повишаване и спад на кръвната захар — особено полезно за хора с диабет.

6. Подобряват тренировките

Цитрусите съдържат много вода и калий, което ги прави естествен източник на електролити. Те помагат на организма да поддържа баланса на течностите. Затова портокалите са чудесен избор след тренировка.

7. Помагат за поддържане на здравословно тегло

Цитрусите са нискокалорични, богати на вода и фибри, което помага да се чувствате сити по-дълго време и да контролирате апетита.

8. Предотвратяват камъни в бъбреците

Цитрусите като портокали, лимони и лайм съдържат лимонена киселина (цитрат), която неутрализира киселинността в урината и предпазва от образуване на калциеви камъни.

Забележка: Грейпфрутът може да увеличи риска от бъбречни камъни при някои хора, така че ако сте предразположени, консултирайте се с лекар.

Как да включите цитрусите в менюто си

Добавяйте парченца цитруси в салати

Използвайте сушени цитруси в чай, мюсли или гранола

Добавяйте кора, сок или резенчета към печива

Смесвайте ги в смутита или зелени сокове

Правете дресинги и сосове с прясно изцеден сок и настъргана кора

Най-добре е да ядете цели плодове, защото соковете (дори прясно изцедени) съдържат по-малко фибри и често повече захар.

Цитрусовите плодове са сред най-полезните храни, които можете да консумирате – ароматни, освежаващи и пълни с витамини. Яжте колкото се може повече от плода – от сока и пулпата до кората – за да се възползвате напълно от техните ползи за здравето и доброто настроение.

