Съдът остави в ареста баща, счупил ръка на непълнолетната си дъщеря

Софийският районен съд задържа под стража 52-годишен мъж, счупил ръката на собствената си дъщеря, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение. Мярката подлежи на обжалване.

Действието е извършено в условията на домашно насилие, като мярката подлежи на обжалване пред съда.

Събраните доказателства сочат, че на 15 октомври в къща в Банкя, обвиняемият баща Е. Д. нанесъл няколко удара с дървена тояга по лявата ръка на 16-годишната си щерка, като й е счупил кост на лявата предмишница. Според извършената експертиза ѝ е причинил средна телесна повреда.

По случая се води разследване, като е установено, че 52-годишният Е. Д. е бил осъждан и в миналото, но е реабилитиран.