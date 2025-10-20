Съветът на ЕС прие позиция за прекратяване на доставките на руски газ

Съветът на Европейския съюз прие своята преговорна позиция по предложението за прекратяване на доставките на руски газ, предаде БТА. Целта е да се премахне зависимостта от руската енергия, след като Русия превърна газовите доставки в оръжие, което имаше значителни последици за европейския енергиен пазар.

Решението предвижда правно обвързваща, поетапна забрана за внос на синьо гориво от Русия. Държавите членки са постигнали съгласие забраната да влезе в пълна сила от 1 януари 2028 година. Съветът на ЕС обаче настоява вносът на руски газ да бъде забранен още от 1 януари догодина, но със запазване на преходен срок за съществуващите договори.

Изпълнението на краткосрочните договори, сключени преди 17 юни 2025 г., може да продължи до 17 юни 2026-та, докато според днешното решение дългосрочните може да се изпълняват до 1 януари 2028 година.

В рамките на новите мерки страните членки трябва да представят национални планове за разнообразяване на енергийните доставки, освен ако вече не получават пряк или непряк внос на руски газ.

Вносът на руски горива в ЕС значително е намалял: в момента делът на руския петрол е под 3%, а на газа е приблизително 13%. Годишната стойност на оставащия внос на руски горива се оценява на над 15 милиарда евро.