РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Съветът на ЕС прие позиция за прекратяване на доставките на руски газ

Съветът на Европейския съюз прие своята преговорна позиция по предложението за прекратяване на доставките на руски газ, предаде БТА. Целта е да се премахне зависимостта от руската енергия, след като Русия превърна газовите доставки в оръжие, което имаше значителни последици за европейския енергиен пазар.

Решението предвижда правно обвързваща, поетапна забрана за внос на синьо гориво от Русия. Държавите членки са постигнали съгласие забраната да влезе в пълна сила от 1 януари 2028 година. Съветът на ЕС обаче настоява вносът на руски газ да бъде забранен още от 1 януари догодина, но със запазване на преходен срок за съществуващите договори.

Изпълнението на краткосрочните договори, сключени преди 17 юни 2025 г., може да продължи до 17 юни 2026-та, докато според днешното решение дългосрочните може да се изпълняват до 1 януари 2028 година.

В рамките на новите мерки страните членки трябва да представят национални планове за разнообразяване на енергийните доставки, освен ако вече не получават пряк или непряк внос на руски газ.

Вносът на руски горива в ЕС значително е намалял: в момента делът на руския петрол е под 3%, а на газа е приблизително 13%. Годишната стойност на оставащия внос на руски горива се оценява на над 15 милиарда евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли изискването за уседналост при кандидатстване в първи клас да се уеднакви с наредбата за прием в детските градини?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени