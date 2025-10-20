РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Радев призова Унгария да убеди Северна Македония да впише българите в конституцията си

Президентът Румен Радев призова Унгария да убеди Северна Македония да включи българите в конституцията си — ключово условие Скопие да започне преговори за членство на държавата в Европейския съюз. В понеделник държавният глава проведе среща в София с унгарския президент Тамаш Шуйок, като подчерта, че отношенията между България и Унгария са пример за отлично партньорство и конструктивен диалог на всички нива.

Призовах в лицето на президента Шуйок и унгарската страна, която има приятелски отношения с нашите братя в Република Северна Македония (РСМ), и възходящи икономически отношения, да помага на тази страна, като наистина убеди нашите братя, че приемането и вписването на българите в Конституцията, спазването на Европейския консенсус, неоказването на натиск и дискриминация върху българите в РСМ са неотменими условия за започване на преговори за членство в Европейския съюз“, каза Румен Радев.

Унгарският президент Тамаш Шуйок от своя страна заяви, че страната му твърдо подкрепя усилията на България за бързо присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Шуйок подчерта значението на България като важен съюзник на Унгария и изтъкна стойността на добрите отношения между двете страни, които според него се усещат не само на политическо ниво, но и в обществото. Той определи българската общност в Унгария като ценен елемент от двустранните отношения, играещ ролята на „жив мост“ между двете държави.

Освен политическото партньорство, Шуйок обърна внимание и на напредъка в икономическите, културните и туристическите връзки между двете страни. Той подчерта важната роля на България в транзита на природен газ към Унгария, наричайки я стабилен и надежден партньор в енергийната сигурност.

Унгарският президент също така заяви, че страната му остава ангажирана с европейската интеграция на Западните Балкани. По негови думи, по време на унгарското председателство на Съвета на Европейския съюз е постигнат напредък в процеса на присъединяване на страни като Албания, Сърбия, Черна гора и Молдова.

Що се отнася до международните конфликти, Шуйок изрази позиция, че войната не е решение – нито за конфликта между Русия и Украйна, нито за напрежението в Близкия изток. Затова той приветства инициативата на администрацията на американския президент и съобщи с гордост, че Будапеща ще бъде домакин на предстояща среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Миналата седмица Путин и Тръмп се договориха за втора среща на високо равнище за войната, която се очаква да се състои в Будапеща, след като преговорите им в Аляска на 15 август не успяха да доведат до пробив. Срещата на високо равнище между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се състои до две седмици или малко по-късно, но има още много неща за уреждане, преди да може да бъде определена дата, предаде „Ройтерс“.

