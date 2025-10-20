Почина момчето, намушкано в столичен мол, има задържан

Момчето, намушкано в мол в София, е починало, въпреки всички усилия на лекарите да го спасят, съобщиха от „Пирогов“.

„Банкеръ“ припомня, че вчера, малко преди 20.00 ч., е постъпил сигнал за инцидент с младеж на 15 години, който е бил намушкан в мола на бул. „Александър Стамболийски“. Линейката е пристигнала на място на четвъртата минута след подаването на сигнала, но детето вече е било закарано от свои близки в „Пирогов“.

Извършителят на трагичния инцидент е задържан и също е на 15 години.

Коментар по случая направи столичният кмет Васил Терзиев.

„Подобни трагедии ни напомнят колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата ни. В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства. Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ. Въпреки направеното, случаят ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре. Ще продължим да инвестираме в превенция, технологии и координация между институциите — така, че всеки софиянец, всяко дете, да се чувства защитено в своя град. София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица“, заяви Терзиев.