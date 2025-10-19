Денят по диагонал – 19 октомври 2025 г.

Преформатирането във властта всъщност означава прегрупиране. Това заяви съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и бивш премиер Николай Денков в интервю за БНР.

Столичната община обяви, че 80% от териториите на районите „Люлин“ и „Красно село“ вече се почистват по график, като се облекчава, но не се отменя напълно временната кризисна организация за сметосъбиране.

Лувърът беше временно затворен днес след дръзка кражба на безценни бижута от колекцията на Наполеон, съобщи френският министър на културата Рашида Дати. Няма пострадали, но музеят няма да приема посетители до края на деня, докато полицията извършва огледи.

Международният валутен фонд настоява Централната банка на Украйна да девалвира националната валута на страната – гривната. Това съобщава агенция Bloomberg, цитирана от „Украинска правда“. Според източници на агенцията предложението цели укрепване на финансовата стабилност на страната, разкъсвана от войната, преди предстоящи преговори за нов пакет от заеми.

Изненадан съм, че генетиката все още не е изкоренила онкологичните заболявания, отбелязва акад. Атанас Атанасов

Всеки трябва да намери собствената си рецепта за здравословно хранене. Въпросът е да бъде изработена българската диета. Както има средиземноморска, така трябва да бъде наложена и българската диета, имаме всички основания за това. В това трябва да участват учени от много области. А научният ни потенциал е огромен.

Заможни французи – предприемачи и богати семейства, притеснени от политическите сътресения у дома, инвестират рекордни суми в анюитети (бел. ред. – категория финансови инструменти, представляващи поредица от плащания на еднакви парични суми) в Люксембург, и пренасочват други средства към убежища като Швейцария. Мениджъри на лични състояния, банкери и адвокати твърдят, че потокът от лични инвестиции от Франция се е увеличил, откакто президентът Еманюел Макрон свика предсрочни парламентарни избори през юни 2024-а, довели до раздробено Национално събрание и поредица от правителства с кратък живот заради партийните спорове за бюджетните мерки.