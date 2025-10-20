Според Тръмп, Сорос участва в организирането на протестите „Без крале“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че американският финансист Джордж Сорос е участвал в организирането на масовите протести, които се проведоха миналия уикенд под лозунга „Без крале“.

„Видях тези протестиращи и те не представляват нашата страна. И погледнах всички тези чисто нови, платени плакати. Вярвам, че са платени от Сорос и други леви лунатици. Демонстрациите бяха много малки, изключително неефективни и хората бяха уморени. Ако погледнете тези хора, те не представляват народа на нашата страна“, каза Тръмп в отговор на въпроси на репортери. Видео от разговора беше публикувано на официалната страница на Белия дом във Facebook.

Президентът на САЩ също така категорично се противопостави на сравняването му с крал.

„Аз не съм крал. Работя здраво, за да направя страната ни велика – това е всичко. Изобщо не съм крал“, добави Тръмп.

Преди това организаторите на протеста „Без крале“ съобщиха, че най-малко 7 милиона души са участвали в масови протести срещу политиката на Тръмп на 18 октомври. Повечето протестиращи носеха плакати, критикуващи самия Тръмп, членовете на неговата администрация и имиграционната и митническа служба на САЩ. „Омразата няма да ни направи велики“, „Без диктатори“, „Всички сме имигранти“, „Свобода и справедливост за всички“, „Защитавайте демокрацията“ и „Никой не е над закона“ бяха само някои от лозунгите на плакатите, държани от протестиращите.

Предишните протести „Без крале“ се проведоха на 14 юни,

рождения ден на Тръмп и деня на военния парад във Вашингтон. Тогава в американските градове се проведоха най-малко 2100 протеста, които привлякоха приблизително 5 милиона души.