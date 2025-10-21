Абрамович може да стане съсобственик на футболен клуб „Галатасарай“

Руският бизнесмен Роман Абрамович може да стане съсобственик на турския футболен клуб „Галатасарай“ от Истанбул, съобщава Sozcu, позовавайки се на неуточнени „разговори“. Според съобщенията, Абрамович планира да придобие голям дял в истанбулския отбор, възнамерява да живее в Турция и дори се твърди, че е закупил къща там.

Моделът на собственост на клуба се основава на членство, а не на акционерно участие. Активите на „Галатасарай“ могат да бъдат продавани, но само със съгласието на членовете на клуба.

Роман Абрамович притежаваше ФК „Челси“ от лятото на 2003 г. до пролетта на 2022 година.

През март 2022 г. британските власти наложиха санкции срещу бизнесмена във връзка с войната в Украина и активите му бяха замразени. Абрамович беше принуден да продаде „Челси“ за 4.25 милиарда паунда (и няма достъп до средствата, както се изискваше от британските власти).

Нов собственик стана консорциум, воден от американския бизнесмен Тод Боели.

През юли 2025 г. Абрамович заяви в интервю с Ник Пюрел, автор на книгата „Под санкции: Вътрешната история на продажбата на Челси“, че

вече не планира да купува футболни клубове.

„Може би бих могъл да направя нещо по отношение на академиите и развитието на младежите, като предоставя повече възможности на хора от неравностойно положение, ако имаше инициатива, която би могла да промени това. Но що се отнася до притежаването на клуб или до това да бъда професионалист във футболен отбор, приключих с това“, отбелязва Абрамович.

„Галатасарай“ СК (Galatasaray Spor Kulübü) се състезава в Турската суперлига и по броя на титлите си е най-успешния отбор в историята на южната ни съседка. Клубът е печелил 25 пъти най-високото ниво в турското футболно първенство, 19 пъти Купа на Турция, 17 пъти Суперкупа на Турция.

Това е единствения клуб от Турция носител на трофей от европейските клубни турнири, след като през 2000 г. печели Купата на УЕФА с победа на финала над „Арсенал“ с 4:1 след изпълнение на дузпи. Година по-късно отборът завоюва и Суперкупата на Европа след победа над актуалния тогава носител на трофея от Шампионската лига отбор на „Реал“ – Мадрид, като го побеждава с 2:1 след продължения.