Белият дом започна да строи балната зала на Тръмп, въпреки липсата на одобрение

Белият дом започна да събаря част от източното крило, за да изгради новата бална зала на президента Доналд Тръмп на стойност 250 милиона долара, при това – без одобрение от федералната агенция, която следи такива проекти. Строителната техника разрушава фасадата, а прозорци и части от сградата са разпилени по земята.

Тръмп обяви началото на проекта в социалните мрежи, докато посрещаше шампионите по колежански бейзбол, и увери, че балната зала няма да пречи на резиденцията. Пространството ще е 8370 кв. метра с капацитет за 999 души – значително повече от сегашната източна зала за 200 гости.

Балната зала ще бъде най-голямата структурна промяна на резиденцията на изпълнителната власт (централната част от комплекса на Белия дом, която служи за официално жилище на президента на Съединените щати и неговото семейство) от добавянето на балкона на Труман през 1948 година. Залата ще надвишава размерите на самата резиденция.

Проектът ще се финансира частно от щедри дарители и компании, включително Carrier, която предоставя системата за климатизация. Строителството включва модернизация на източното крило и временно преместване на офисите на първата дама. Очаква се балната зала да е готова преди края на мандата на Тръмп през януари 2029 година.