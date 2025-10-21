РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Белият дом започна да строи балната зала на Тръмп, въпреки липсата на одобрение

Белият дом започна да строи балната зала на Тръмп, въпреки липсата на одобрение

Белият дом започна да събаря част от източното крило, за да изгради новата бална зала на президента Доналд Тръмп на стойност 250 милиона долара, при това – без одобрение от федералната агенция, която следи такива проекти. Строителната техника разрушава фасадата, а прозорци и части от сградата са разпилени по земята.

Белият дом започна строителството балната зала на Тръмп, въпреки липса на одобрение

Тръмп обяви началото на проекта в социалните мрежи, докато посрещаше шампионите по колежански бейзбол, и увери, че балната зала няма да пречи на резиденцията. Пространството ще е 8370 кв. метра с капацитет за 999 души – значително повече от сегашната източна зала за 200 гости.

Белият дом започна строителството балната зала на Тръмп, въпреки липса на одобрение

Балната зала ще бъде най-голямата структурна промяна на резиденцията на изпълнителната власт (централната част от комплекса на Белия дом, която служи за официално жилище на президента на Съединените щати и неговото семейство) от добавянето на балкона на Труман през 1948 година. Залата ще надвишава размерите на самата резиденция.

Белият дом започна строителството балната зала на Тръмп, въпреки липса на одобрение

Проектът ще се финансира частно от щедри дарители и компании, включително Carrier, която предоставя системата за климатизация. Строителството включва модернизация на източното крило и временно преместване на офисите на първата дама. Очаква се балната зала да е готова преди края на мандата на Тръмп през януари 2029 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени