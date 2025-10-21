Белият дом: Тръмп няма планове да се среща с Путин „в непосредствено бъдеще“

Европейски държави подготвят предложение с 12 условия за прекратяване на руската война срещу Украйна, съобщава агенция „Блумбърг“.

Планът предвижда спиране на бойните действия на настоящата фронтова линия между двете армии. „Борд на мира“, председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп ще упражнява надзор над изпълнението му. Украйна ще получи гаранции за сигурността си, финансиране, за да се възстанови от понесените щети и обещание за бързо присъединяване към Европейския съюз.

Междувременно от администрацията на Доналд Тръмп обявиха, че американският президент няма планове да се среща „в непосредствено бъдеще“ с руския лидер Владимир Путин.

Служител, цитиран от „Франс прес“ и Би Би Си, не обясни дали и защо Тръмп е променил становището си от миналия четвъртък, когато каза, че очаква да види Путин в Будапеща до две седмици. Предвижданата по-рано лична среща между държавния секретар Марко Рубио и външния министър Сергей Лавров „не е необходима“, заяви същият служител.

Четирима жители на украинския град Новгород-Сиверски загинаха при руска въздушна атака по-рано днес.

В Черниговска област, където се намира този град, стотици хиляди хора останаха без ток през голяма част от деня вследствие на ударите на дроновете по енергийната система.