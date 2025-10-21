Постоянната комисия по обществен ред и сигурност в СОС ще заседава извънредно следващата седмица

Извънредно заседание на постоянната комисия по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет (СОС) ще се проведе през следващата седмица, заради трагичния инцидент в търговски център, при който 15-годишно момче бе намушкано и убито от свой връстник.

Днес бе констатиран още един случай, този път в училище, при който пострада 12-годишно момче.

Общинските съветници настояват за прилагането на спешни мерки, както и изслушвания на представители на отговорните институции, имащи отношение към противообществените прояви и агресия на малолетни и непълнолетни лица.

Макар в дневния ред на днешното редовно заседание на комисията по обществен ред и сигурност в СОС да не бе включена темата за трагичния инцидент в търговския център в София, тя разбуди дискусии и най-вече обвинения между общинските съветници.

Благовеста Кенарова от ПП-ДБ посочи, че е изпратила искане за включване на въпроса в комисията, на което председателката Ваня Тагарева отговори, че тя не е направила това по надлежния официален ред.

Провокиран от обсъждането на темата с инцидентите с малолетни и непълнолетни в столицата, общинският съветник от „Синя София“ Вили Лилков се включи в заседанието на комисията по обществен ред и сигурност, въпреки че не е член.

„Проблемът е много сериозен. Като се има предвид, че вървим от криза в криза, да не стане така, че всичките ни системи да изпаднат в криза в София. Само преди една година призовахме да има въоръжени патрули в центъра на София“, каза Лилков.

Въпреки дебатите бе прието предложението на общинският съветник от „Синя София“ в СОС Иван Сотиров да се проведе извънредно заседание на комисията по сигурност.