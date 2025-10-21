Тръмп е оказал натиск върху Зеленски да се съгласи на териториални отстъпки

Американският президент Доналд Тръмп е оказал натиск върху украинския лидер Володимир Зеленски да отстъпи източната част на Донбас по време на преговорите миналата седмица във Вашингтон за това как да се сложи край на руската инвазия, съобщи високопоставен украински служител пред АФП.

„Да, това е вярно“, каза служителят, който пожела да остане анонимен, когато АФП го попита дали Тръмп е призовал Зеленски да изтегли войските от териториите, които все още контролират.

Източникът добави, че преговорите с Тръмп са били „напрегнати и нелеки“ и че дипломатическите усилия за прекратяване на войната са дали усещането, че се „протакат“ и „въртят в кръг“.