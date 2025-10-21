РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Тръмп е оказал натиск върху Зеленски да се съгласи на териториални отстъпки

Тръмп е оказал натиск върху Зеленски да се съгласи на териториални отстъпки

Американският президент Доналд Тръмп е оказал натиск върху украинския лидер Володимир Зеленски да отстъпи източната част на Донбас по време на преговорите миналата седмица във Вашингтон за това как да се сложи край на руската инвазия, съобщи високопоставен украински служител пред АФП.

„Да, това е вярно“, каза служителят, който пожела да остане анонимен, когато АФП го попита дали Тръмп е призовал Зеленски да изтегли войските от териториите, които все още контролират.

Източникът добави, че преговорите с Тръмп са били „напрегнати и нелеки“ и че дипломатическите усилия за прекратяване на войната са дали усещането, че се „протакат“ и „въртят в кръг“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени