Правителството отпуска по 15 000 лева на близките на загиналите при наводненията в Бургаско

Правителството одобри отпускането на еднократна финансова помощ в размер на по 15 000 лева за законните наследници на загиналите при наводненията в област Бургас, които се случиха в началото на октомври. Решението беше прието по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени, е 60 000 лева, като те ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Помощите ще бъдат изплатени чрез Агенцията за социално подпомагане, за да се гарантира бърз достъп на засегнатите семейства до средствата.

Мярката цели да осигури спешна финансова подкрепа за близките на жертвите, които загубиха свои роднини при бедствието. Наводненията в Бургаско засегнаха редица населени места, като причиниха сериозни материални щети и човешки жертви. Еднократната помощ ще подпомогне наследниците при справянето с последиците от трагедията и покриването на неотложни нужди, свързани с възстановяването след бедствието.

Освен тази подкрепа, кабинетът вече отпусна и допълнителна помощ от 3000 лева за пострадалите от наводненията. За тях остава възможността да кандидатстват и за еднократна помощ при бедствие, чийто размер е равен на трикратния размер на линията на бедност – 1914 лева. Семействата могат да подадат заявления и за средства до 2500 лева за подмяна на унищожени електроуреди чрез Фонд „Социална закрила“. Така общият размер на подкрепата по линия на Министерството на труда и социалната политика може да достигне близо 7500 лева на домакинство, като правителството уверява, че ще продължи да оказва съдействие на пострадалите региони.