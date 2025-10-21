Министерският съвет решава да отпусне 15 000 за всяка от жертвите на наводненията от октомври

Министерският съвет ще заседава днес от 10.00 часа. Сред 35-е решения е и одобряване на изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на четиримата души, починали на 3 и 4 октомври 2025 г. вследствие на наводненията в област Бургас. Очаква се да им бъдат отпуснати по 15 000 лева.

Освен това Министерският съвет ще вземе решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк“ АД за покриване на оперативните разходи на „Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс“ и за разходи по дейностите за надграждането му.

Предвидено е и да бъдат приет Списък на специалностите, за които в отделните

администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят

стипендии през 2026 година.

Предстои да се промени тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.

Очаква се да се одобрят допълнителни пари за бюджета за 2025 г. на Комисията за финансов надзор и на Министерството на туризма, включително и ще се отпуснат повече средства за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Ще се гласуват и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изпълнение на дейности по национални образователни програми, както и ще се одобри помощ за кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила у нас.

Правителството ще одобри проект и за промени в Закона за специалните разузнавателни средства и в Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

Ще бъде предложено на Народното събрание да ратифицира Спогодбата с Малта за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и имуществото, както и многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за криптоактиви и финансови сметки.

Министерският съвет ще приеме и решение за създаване на Национален механизъм за координация и контрол на правилното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген у нас. То е внесено от министъра на вътрешните работи Даниел Митов, който е предложил и решение за изменение на програмите на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и Фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

На днешното заседание се очаква да бъде приет и отчетът за 2023 г. – 2024 г. на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 година).