Аукционната къща Bonhams бе продадена на Pemberton Asset Management

Аукционната къща Bonhams бе продадена от частния инвестиционен фонд Epiris, собственост на лондонската компания за управление на активи Pemberton Asset Management, като сделката бележи нова ера за престижната институция.

„С поглед към следващата фаза на растеж сме доволни да обявим придобиването на Bonhams от Pemberton Asset Management“, заяви председателят на борда Ханс-Кристиан Хьойсгаард. „Партньорството с Pemberton и новият ръководен екип укрепват нашата пазарна позиция и подкрепят дългосрочните ни амбиции за растеж.“

С продажбата идва и сериозна промяна в управлението на аукционната къща. Чаби Нури напуска поста главен изпълнителен директор, Селин Ассимон се оттегля като главен търговски директор, а Алекс Лежьон, главен финансов директор, също ще напусне в края на годината. На тяхно място идват трима нови ръководители – Сет Джонсън като главен изпълнителен директор, Лийз Томас като главен финансов директор и Дженифър Бабингтън като изпълнителен директор, всички с доказан опит в управлението на клиенти с висока стойност.

Продажбата не е изненада – Epiris обяви Bonhams за продажба още през 2023 г., оценявайки компанията на около 1 милиард долара. Финансовите подробности около сделката с Pemberton не са оповестени.

Epiris придоби Bonhams през 2018 г. и след това прилага агресивна стратегия за разширяване, като купува по-малки аукционни къщи, за да обхване средния пазар.

„Bonhams е постигнала значителен растеж и устойчива печалба през последните години“, коментира Хьойсгаард. „Устойчивото ни представяне се дължи на инвестиции в технологии, глобално разширяване и стратегическо позициониране в премиум сегмента, подкрепено от широкото ни предложение на различни активи от над 60 отдела, което удовлетворява разнообразни клиентски профили.“