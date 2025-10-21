Какво носят шефовете на празничната вечеря

Този месец, с настъпването на празничния сезон, въпросът към големите шефове е:

„Какво приготвяте, когато посрещате гост за вечеря“?

Осем главни изпълнителни директори и корпоративни лидери споделят кое е любимото им празнично лакомство – емблематично ястие, което сервират сами, или което носят на нечия вечеря. Отговорите варират – някои предпочитат да смесват напитки, вместо да готвят, а други залагат на десерт (включително класическо изкушение от световноизвестен шеф и ресторантьор).

Волфганг Пук

Един от най-разпознаваемите готвачи в света и създател на ресторантската империя Wolfgang Puck Fine Dining Group (включваща близо две дузини ресторанта, сред които стекхауса Cut), както и дългогодишен кетъринг шеф на Оскарите.

За празниците той приготвя ябълков пай.

„Правя го със сушени плодове, карамелен сос с Калвадос и крем фреш,“ казва Пук. „Ако не пътувам далеч, нося и сладолед с марципан – винаги обичам да добавя нещо неочаквано. Не съм голям почитател на тиквен пай – в Австрия израснахме с ябълков щрудел.“ Кристъфър Хорн – главен изпълнителен директор на Bank of London и бивш шеф на Credit Suisse UK. Любимият му сезон за готвене е лятото: „Сардини на скара – връщат ме в детските ваканции в Алгарве, Португалия. Малко чесън, червен лютив пипер, зехтин, черен пипер и шепа едра сол. Оставям ги да поемат вкусовете – колкото време ми трябва, за да налея чаша албариньо.“ За зимата избира по-уютно ястие: „Доматена супа с лук, паста, настърган кашкавал отгоре и пека – после добавям сос HP (британски кафяв сос).“ Бинг Чен Главен изпълнителен директор и съосновател на Gold House – организация, подкрепяща азиатско-тихоокеански общности. Бивш директор в YouTube, един от архитектите на бизнеса с инфлуенсъри. „Моята гордост е ‘Gold Beef Welly’ – азиатска версия на „говеждо Уелингтън“. Солените тестени ястия винаги са хит, макар и трудоемки – отнемат 2 до 5 часа. Затова готвя месото sous vide (запечатване във вакуум и потапяне в топла вода) преди фурната. Завивам го като златни кнедли. За мен домакинството е театър.“

Катрин Дженкинс – носител на Ордена на британската империя

Световноизвестна уелска певица мецосопрано и съосновател на Cygnet Gin – премиум джин, който се пие чист.

„Като вегетарианка залагам на изобилие от гарнитури – те са в центъра на масата,“ казва тя.

„Моето звездено ястие са печените картофи – златисти и хрупкави отвън, пухкави отвътре. Отнемат часове, но са звездата на празничната ми вечеря.“

Йохан Муунесинг

Инвеститор и основател на inKind, платформа за финансиране на ресторанти в Съединените щати с над 3.5 милиона потребители и над 500 млн. долара инвестирани в 5500 заведения.

„Обичам да готвя, но ям навън почти винаги. Денят на благодарността е единственият ни ден за готвене. Правим индивидуални японски A5 BMS 12 – Уагю телешко месо (породата говеда) – Beef Wellington с местни гъби – перфектното съотношение тесто към месо.“

Уорд Симънс

Президент на Moleskine Americas, производител на тетрадки.

„Никой не трябва да яде нещо, което аз съм приготвил,“ шегува се той. „Но винаги нося бонбони с бърбън Woodford Reserve. Израснах в Кентъки и баба ми ги приготвяше – с капка уиски за нас, децата. Ако не сте ги опитвали – изпускате!“ „Ядях толкова много, че не помня половината празници,“ добавя той със смях.

Хари Слаткин

Основател на Slatkin + Co., пионер в ароматизираните свещи.

„Обожаваме да правим топъл пудинг от кроасани със сос Grand Marnier (първокласен френски ликьор от портокали)– разкошен и носталгичен. Друг фаворит е суфле от паста с настъргани трюфели – празнично, но уютно. Всичко, което сервираме, е истински домашно.“

Мелиса Бентивольо

Главен изпълнителен директор и съосновател на Frame Fitness, производител на уреди за пилатес и фитнес.

„За мен празниците са за нещо празнично, но леко и елегантно.“ „Обожавам коктейли с текила – замразявам кубчета лед с пресни плодове вътре, за цвят и свежест. А за десерт сервирам Павлова – безглутенова, красива и лека.“

И така – дали е пай с Калвадос, трюфелено суфле или уиски бонбони, едно е ясно: дори шефовете, които управляват милиарди, знаят как да сложат на масата за вечеря нещо лично, топло и празнично.

Четете още: Готвач с Michelin звезда и скейтбордист отварят ресторант с две ястия в менюто