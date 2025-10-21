РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Прокуратурата разследва смъртта на 24-годишна жена, возила се с шофьор без книжка

Прокуратурата разследва смъртта на 24-годишна жена, загинала при ПТП

Окръжната прокуратура в Благоевград разследва смъртта на 24-годишната В. Д., която загина при катастрофа на 18 октомври, причинена от неправоспособен водач, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Транспортното произшествие е станало на третокласен път от село Михнево към село Кърналово, община Петрич. Автомобилът „Ауди“, в който се возела младата жена, се преобърнал в крайпътната канавка. Преди това шофьорът – 33-годишият О. А. нарушил правилата за движение, като не се съобразил с пътните условия и не направил всичко възможно, за да спре.

С постановление на прокурор от Окръжната прокуратура в Благоевград обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като предстои срещу него да бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

