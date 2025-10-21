До дни гласуват за паметник на Соколето в столичния квартал „Иван Вазов“

Столичният общински съвет ще гласува в четвъртък предложение да бъде поставен паметник на футболиста Георги Соколов – Соколето в квартал „Иван Вазов“. Кариерата му преминава предимно във футболния отбор „Левски“, в който е титуляр 11 сезона. Тогава при 239 мача отбелязва 83 гола.

Соколов е смятан за един от най-големите таланти в историята на българския футбол. Автор е на историческия първи гол за „Левски“ в евротурнирите – на 12 септември 1965 г. бележи в 8-а минута на 1/16 финала за Купата на европейските шампиони срещу „Юргорден“ на стадион „Росунда“ в Стокхолм.

През пролетта на 1959 г. Соколов е една от основните фигури в юношеския национален тим на България, спечелил европейска титла на турнира в София.

Дебютира за националния отбор на 13 май 1959 г. при победата с 3:2 над Холандия в София (на 16 години, 10 месеца и 27 дни – най-младият футболист, играл за „А“ отбора в историята).

Участва на Световното първенство по футбол през 1962 г. в Чили – играе в 2 мача.

„Във всичките си изяви Георги Соколов проявява изключителен талант, борбеност и спортсменство, отличавайки се като любимец и тачен спортист от страна на почитатели на футбола на всички български клубни отбори“, отбелязват в част от аргументите си вносителите на предложението – кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов и общинските съветници Бонка Василева, Вили Лилков и Антон Койчев.

Идеята за поставянето на монумента е на Инициативен граждански комитет.

Избраната локация е градинката между колелото на трамваите на ул. „Краище“ и алеята към подлеза на пазар „Иван Вазов“, близо до дома на Георги Соколов.

Паметникът ще представлява фигура на Георги Соколов в цял ръст, с отпуснати ръце и футболна топка, овладяна с ляв крак. Предлага се пластиката да е и с надпис: Георги Соколов „Всичко за мене беше футбол, давах си живота да го играя!“.

Разходите по изработката, монтажа и поддръжката се поемат от Инициативния комитет.