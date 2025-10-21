ГЕРБ и ИТН заговорили за ротационно председателство на парламента

В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание.

Това обявиха от ГЕРБ, уточнявайки, че темата била повдигната по време на заседанието на Съвета за съвместно управление (ССУ).

На него стартирали и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание, уточняват още мандатоносителите.

Припомняме, че в изявлението си от централата на ГЕРБ, в което Бойко Борисов обяви, че управлението трябва да се преформатира, лидерът на мандатоносителите разкритикува председателя на 51-ото Народно събрание Наталия Киселова, че без да се допита до тях, ходи на различни празници.

„Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля – заминава там да се показва. Камо ли ако има мач, ако има нещо волейбол… то е чудо. Деветнадесет депутати или там колко има зад гърба си. Откъде накъде? Трябва да пита преди да тръгне – имате ли против„, заяви тогава Борисов.