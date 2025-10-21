Инвеститорите търсят нови сигурни убежища. За първи път от пандемията насам акциите в здравеопазването, комуналните услуги и потребителския сектор се покачват на американския пазар. Според The ​​Wall Street Journal тези книжа биха могли да оглавят индекса S&P 500.

Поради волатилността на фондовия пазар, цените на облигациите и златото се покачват бързо от пролетта. През август обаче, в пика на безпокойството, в САЩ се появиха и други сигурни убежища – произовдството на електроенергия, медицината и храните, се считат за най-стабилните сектори на икономиката.

И това вероятно е дългосрочна тенденция, според някои анализатори.

През октомври 2025 г. американският пазар изглежда като жива система, където лидерите на S&P 500 се променят не поради слабост, а по-скоро поради преразпределението на капиталовата енергия. Играчите фиксират печалбите си във вече прегряти технологични имена и частично се насочват към бизнеси с предвидими парични потоци. Те включват промишленост, инфраструктура, фармацевтика и до известна степен финансов сектор. Това е естествена фаза след период на растеж, концентриран в една тясна група. Пазарът започва да преосмисля баланса между растеж и рентабилност.

Капиталът се връща към нормалната си селективност, като жизнеспособните компании са водещи, а не модерните такива.

Общото настроение може да се опише като предпазливо, насочено към риск с поглед към защитата.

Инвеститорите не бягат от пазара, но все още изискват по-голяма сигурност и реалистична възвръщаемост на инвестирания капитал. Сред защитните активи, златото и производителите на стоки с нисък ливъридж все още запазват потенциал за растеж. Те се възползват от по-слабия щатски долар и потенциалните намаления на лихвените проценти.

Класическите дивидентни акции (предимно комунални услуги, телекомуникации и фармацевтика) отново стават актуални за фондове, фокусирани върху стабилен паричен поток. Това не е краткосрочно възстановяване, а структурно обръщане към реална възвръщаемост и капиталова дисциплина. Цикълът на евтините пари приключва и пазарът вече възнаграждава тези, които могат да печелят не от мултипликатори, а от паричен поток.

Волатилността се завърна на фондовите пазари на 10 октомври, когато Тръмп обяви нови тарифи срещу Китай. тогава NASDAQ загуби 3.5%, а S&P 500 – повече от 2.5 процента. Индексите обаче бързо се възстановиха. Освен това, миналата седмица доходността по 10-годишните американски държавни облигации падна под 4% за първи път от година. Според медийни съобщения подобни спадове обикновено са съпроводени с покачващи се цени на облигациите.

Ако разгледаме американския пазар като цяло, той в момента е прегрял от големи надежди

за икономическите реформи на Доналд Тръмп. Въпреки това, нарастват съмненията, че неясната и силно непоследователна тарифна политика ще доведе до разрушаване на икономическите връзки и веригите за доставки на САЩ и в крайна сметка до низходяща спирала в икономиката. Съответно, активите, които преди това се разглеждаха като възможности за растеж, губят популярност, защото носят по-голям риск. Фокусът вероятно ще се измести към редовните доходи, което е по-изгодно на намаляващ или волатилен пазар.

Производството на електроенергия, здравеопазване и комуналните услуги са именно секторите, където доходите са най-често стабилни и не се определят от здравето или благосъстоянието на американската икономика.Ситуацията със златото в момента е неясна, тъй като настоящият му силен растеж предполага, че пазарът вероятно е прегрял и е твърде късно да се включим в него.

Цените на златото достигнаха рекордни върхове няколко пъти миналата седмица. В петък спот цените на благородния метал надхвърлиха 4350 долара за унция. Според медийни съобщения това е довело до повишено търсене на кюлчета в световен мащаб.

(по материали от чуждестранния печат)

Статията е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.