РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ASML отчете силен ръст на поръчките за ключовата си AI технология

ASML отчете силен ръст на поръчките за ключовата си AI технология

Акциите на нидерландския производител на литографски системи ASML се повишиха с 2.7% след отчета за третото тримесечие, а за последния месец са нараснали с 16 процента. Основният акцент в резултатите е силният ръст на поръчките за EUV машини, които са ключови за производството на най-модерните чипове.

ASML отчете силен ръст на поръчките за ключовата си AI технология

ASML е единственият производител на литографски машини с екстремен ултравиолетов спектър (EUV)(Using extreme ultraviolet (EUV) light) – технология, която позволява създаването на по-малки и мощни чипове, използвани в графични и централни процесори (GPU и CPU), както и в DRAM памети.

ASML отчете силен ръст на поръчките за ключовата си AI технология

През тримесечието компанията е получила нови поръчки за 5.4 млрд. евро, като две трети от тях са за EUV системи. Сред клиентите ѝ са TSMC, Samsung и Intel.

Този ръст в търсенето на EUV оборудване е добра новина за Nvidia, Broadcom и AMD, защото увеличава капацитета за производство на усъвършенствани AI чипове.

ASML отчете силен ръст на поръчките за ключовата си AI технология

Новите high-NA EUV машини на ASML пък ще бъдат решаващи за следващото поколение графични процесори и AI ускорители.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени