ASML отчете силен ръст на поръчките за ключовата си AI технология

Акциите на нидерландския производител на литографски системи ASML се повишиха с 2.7% след отчета за третото тримесечие, а за последния месец са нараснали с 16 процента. Основният акцент в резултатите е силният ръст на поръчките за EUV машини, които са ключови за производството на най-модерните чипове.

ASML е единственият производител на литографски машини с екстремен ултравиолетов спектър (EUV)(Using extreme ultraviolet (EUV) light) – технология, която позволява създаването на по-малки и мощни чипове, използвани в графични и централни процесори (GPU и CPU), както и в DRAM памети.

През тримесечието компанията е получила нови поръчки за 5.4 млрд. евро, като две трети от тях са за EUV системи. Сред клиентите ѝ са TSMC, Samsung и Intel.

Този ръст в търсенето на EUV оборудване е добра новина за Nvidia, Broadcom и AMD, защото увеличава капацитета за производство на усъвършенствани AI чипове.

Новите high-NA EUV машини на ASML пък ще бъдат решаващи за следващото поколение графични процесори и AI ускорители.