Очаква се Саркози да влезе в затвора днес

Очаква се бившият френски президент Никола Саркози (на 70 г.) днес, 21 октомври, да влезе в парижкия затвор „Санте“, за да започне да излежава петгодишната си присъда по делото за неправомерно набиране на средства от Либия за предизборна кампания.

Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., ще стане първия бивш френски лидер, който ще бъде вкаран в затвора след сътрудника на нацистите през Втората световна война маршал Филип Петен.

Присъдата идва след години на правни битки по обвинения, че за кампанията му през 2007 г. е получил милиони евро в брой от либийския лидер Муамар Кадафи, който по-късно беше свален и убит по време на въстанията от Арабската пролет.

Въпреки че Саркози беше признат за виновен в заговор с близки сътрудници за организиране на схемата, той бе оправдан по обвиненията, че лично е получил или използвал средствата.

Съдът разпореди присъдата да влезе в сила от днес, независимо, че защитата на бившия президент обжалва.

Саркози винаги е отричал категорично обвиненията. Той каза пред в. „Фигаро“, че ще вземе три книги за първата си седмица зад решетките, включително „Граф Монте Кристо“ на Александър Дюма – историята на несправедливо затворен човек, който крои отмъщение срещу онези, които са го предали.

Поради възрастта си бившият държавен глава има право да подаде молба за условно освобождаване веднага след влизането си в затвора. Това важи за затворници във Франция, които са на 70 и повече години, пояснява БТА.