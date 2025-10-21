РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Киселова уверява, че утре парламентът ще заработи

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова заяви пред репортери в Кърджали, че изминалата седмица е показала колко важно е партньорите в управлението да обсъждат въпросите първо в рамките на Съвета за съвместно управление, а не чрез медиите. Тя подчерта, че диалогът между коалиционните партньори ще продължи и че парламентът ще започне работа още утре.

Киселова припомни, че заседанията на Съвета се провеждат всеки вторник и призова политиците да работят за укрепване на държавността, а не за нейното подкопаване. По думите ѝ, основният приоритет в следващите седмици е приемането на държавния бюджет.

„Трябва да се преодолеят недоизказаните неща, които създават напрежение между колегите. В политиката има голяма динамика, но стабилността на кабинета трябва да бъде по-важна от партийния егоизъм“, изтъкна председателят на парламента.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

