Claude Code вече генерира над 500 млн. долара годишно за Anthropic

В понеделник (20 октомври) американската компания за изкуствен интелект Anthropic пусна уеб версия на своя AI асистент за програмиране Claude Code. Той позволява на софтуерните инженери да създават и управляват AI агенти директно от браузъра. Уеб приложението е достъпно за абонатите на Pro и Max плановете чрез claude.ai или iOS приложението Claude.

С този ход компанията разширява Claude Code отвъд традиционния интерфейс за команден ред (CLI), като целта е програмистите да използват AI агенти на повече места. От месец май насам потребителската база е нараснала 10 пъти, а продуктът генерира над 500 милиона долара годишно.

Claude Code използва автономни AI агенти, което променя ролята на софтуерните инженери – те действат повече като мениджъри на AI асистенти. Въпреки че някои инженери изпитват забавяне при работа с AI инструменти, Anthropic продължава да развива продукта, като главният изпълнителен директор Дарио Амодеи прогнозира, че скоро AI ще създава 90% от кода за софтуерните инженери.