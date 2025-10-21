Министерството на финансите увеличи дълга с 300 млн. лв. при лихва от 2.47%

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 25 113/22.01.2025 г. (тригодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 22 януари 2028 г. при условия, определени от Министерството на финансите.

На 20 октомври беше преотворена тази емисия държавни ценни книжа, която беше пусната в обращение на проведения на 20 януари 2025 аукцион. Тя е деноминирана в лева и с годишен лихвен купон от 2.75 процента.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 300 млн. лв. на проведения на 20 октомври аукцион, с което достигна 1.6 млрд. лв. номинална стойност. Отчетената среднопретеглена годишна доходност e в размер на 2.47 на сто.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 366.25 млн. лв.,

което съответства на коефициент на покритие от 1.22. Отчетеният спред спрямо бенчмарковите германски федерални облигации за одобрения обем от 300 млн. лв. е в размер на 61 базисни точки.

Датата на плащане за одобреното количество е 22 октомври.

Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 366 250 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 72 000 000 лева. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.54 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение,

бяха одобрени поръчки в размер на 300 000 000 лв. номинална стойност,

в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 72 000 000 лева.

В аукциона участваха осем първични дилъри на държавни ценни книжа.

„Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията“, уточняват от Българската народна банка.