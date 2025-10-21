Таксите в образованието вече ще се обявяват в лева и евро, без промяна в размера им

Таксите в образованието вече ще се обявяват в лева и евро. Министерският съвет прие решение, с което всички такси в системата на предучилищното и училищното образование вече ще се обявяват както в лева, така и в евро. Промяната е в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото и не засяга размера на самите такси, които остават непроменени. В тарифата са включени различни видове административни услуги – като вписване на частни детски градини и училища в Регистъра на институциите, обучение на граждани от трети държави над задължителната училищна възраст, както и оценяване на учебници и учебни комплекти за предучилищното и училищното образование.

Двойното обозначаване на сумите цели прозрачност и улесняване на гражданите по време на преходния период към еврото. Освен това Министерският съвет прие и промени в тарифата, свързани с новите изисквания на Закона за професионалното образование и обучение. Те засягат валидирането на професионална квалификация, придобита чрез неформално или информално учене – тоест чрез опит, практика или самостоятелно обучение извън формалната образователна система.

Новите текстове въвеждат единен стандарт за определяне на таксите за процедурите по валидиране, които досега се изчисляваха на база реално направените разходи и варираха между институциите. Така ще се осигури равен достъп до процеса на признаване на професионални умения за по-широк кръг хора, желаещи официално да потвърдят своята квалификация. Промените са насочени към синхронизиране на нормативната уредба, без да са пряко свързани с процеса по въвеждане на еврото.