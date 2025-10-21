РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

На още четири отсечки ще се мери средна скорост

На още четири отсечки ще се мери средна скорост

Още четири отсечки по път I-4 на територията на областите Ловеч и Габрово са сертифицирани за измерване на средна скорост на движение, след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология, съобщиха от Националното тол управление.

С тях общият брой става 42.

Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Национално тол управление в секция „Въпроси и отговори“. Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Списъкът съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени